Брюссель, 11 августа, 2022, 14:23 — ИА Регнум. На уровне Еврокомиссии проходят дискуссии по вопросу выдачи туристических виз гражданам России. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе ЕК.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Представитель пресс-службы в ходе брифинга ответил на вопрос о визах.

«Дискуссии идут на уровне ЕС со странами ЕС для того, чтобы была свежая информация о последних событиях и для обеспечения скоординированных действий», — сказал он.

Ранее МИД Эстонии заявил о решении страны запретить въезд на свою территорию для жителей России, имеющих на руках шенгенские визы, выданные страной. При этом правительство Эстонии планирует обсудить возможное закрытие границ для российских граждан с любыми визами.