Донецк, 11 августа, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, сообщили 11 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:20 (совпадает с мск) — н. п. Новгородское — н. п. Пантелеймоновка: выпущено 9 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за прошедшие сутки обстреляли территорию Донецкой народной Республики 70 раз, выпустив 423 боеприпаса.

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