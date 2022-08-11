Лондон, 11 августа, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Профсоюз пожарных бригад Великобритании предупредил, что страна «совершенно не готова» к пожарной опасности, вызванной резким повышением температуры, в то время как метеорологическое бюро установило самый высокий уровень пожарной опасности, сообщает 11 августа газета Guardian.

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Предупреждение об «исключительной» пожарной опасности распространяется на большую часть центральной и южной Англии. Ожидается, что к воскресенью 14 августа температура превысит 35 градусов C четвертый день подряд — это происходит впервые с 1976 года.

Во время экстремальной жары, обрушившейся на Великобританию в июле, вспыхнули десятки пожаров и сгорели десятки домов.

Национальный представитель профсоюза пожарных бригад Риккардо ла Торре заявил, что сокращение пожарных служб по всей Великобритании привело к тому, что они будут не в состоянии справиться, если такая ситуация повторится.

«Это страшные, страшные пожары, с которыми нам приходится бороться, — сказал он в программе телеканала Sky News. — Реальность такова, что мы как пожарно-спасательная служба оказались совершенно не готовы к этому. С 2010 года у нас сократили более пятой части персонала, то есть более 11 500 пожарных. И при этом мы просим их справляться с этими экстремальными погодными явлениями, которые происходят всё чаще и всё яростнее».

Ла Торре предупредил, что недостаточная подготовка угрожает жизни пожарных.

«Профессионалы на местах предупреждали, что такие условия наступят, и мы в полной мере убедились в этом в последние несколько недель. Пожарные получали ранения, пожарные попадали в больницу, мы видели, как семьи теряли свои дома, как гибли предприятия, как инфраструктура сгорала дотла, потому что мы просто не могли достаточно быстро добраться до этих пожаров. А когда мы добираемся, у нас просто не хватает ресурсов, чтобы справиться с ними как следует», — посетовал он.

Однако председатель Национального совета руководителей пожарных служб Марк Хардингем сказал, что пожарная служба «хорошо подготовлена» к реагированию на большое число вызовов.

Но и он в интервью газете Daily Telegraph предупредил, что продолжительная сухая и жаркая погода создает «беспрецедентный» риск возникновения пожаров.

«Я не упомню такого лета, а ведь я работаю в пожарной службе 32 года», — сказал он.