Воронеж, 11 августа, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Врио начальника штаба Центрального округа Росгвардии генерал-майор Александр Гуськов в Воронеже вручил 44 сотрудникам спецподразделений государственные и ведомственные награды. По указу президента РФ сотрудники спецподразделений Росгвардии были награждены орденом «Мужества», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За отвагу» и «За спасение погибавших».

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«При выполнении служебно-боевых задач военнослужащие и сотрудники Росгвардии демонстрируют высокий уровень подготовки и боевого мастерства, действуют четко и профессионально, проявляют истинные мужество и героизм. Нынешнее поколение сотрудников и военнослужащих — это всесторонне подготовленные, верные своему призванию, выполняющие служебно — боевые задачи, связанные с повышенным риском и требующие принятия нестандартных решений, настоящие профессионалы», — подчеркнул генерал — майор Александр Гуськов.

Также на торжественной церемонии Александр Гуськов представил Дмитрия Астафьева как нового начальника регионального Управления Росгвардии по Воронежской области.

На мероприятии присутствовали представители исполнительной и законодательной власти области и города, ветеранских и общественных организаций, силовых и правоохранительных структур, духовенство, личный состав подразделений Управления Росгвардии по Воронежской области.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев вручил государственные награды 16 сотрудникам территориального управления Росгвардии, которые отличились в ходе СВО на Украине. Торжественная церемония прошла 7 июля.