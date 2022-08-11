* талибы — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, 11 августа, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали восемь мирных жителей. Об этом 11 августа сообщает газета «8 Собх».

ElisaRiva Арест

По словам источников, эти люди были арестованы после того, как силы Фронта национального сопротивления Афганистана напали на блокпост талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Фархар.

Задержанные являются жителями кишлаков Хосда, Чашме-Гармак и уездного центра Фархара. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали их по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления.

Следует отметить, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда мстят мирным жителям после атак сил Фронта сопротивления. Так было в Тахаре, Панджшере и Баглане.