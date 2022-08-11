Москва, 11 августа, 2022, 14:19 — ИА Регнум. У экономики России есть все предпосылки для роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

«Прогнозы экономического развития России периодически озвучивают авторитетные международные финансовые и политические институты, а также ведущие профильные органы власти страны.

Все исследования фактически приходят к выводу, что геоэкономика сегодня является ключевым сдерживающим фактором развития России.

Однако даже на фоне такого сильного санкционного давления страна сохраняет очевидные точки роста.

Россия — очень успешная рыночная страна с высоким уровнем человеческого капитала и конкурентными преимуществами во многих ключевых секторах экономики.

Помимо сырьевого рынка, энергетики, оборонной промышленности серьезный толчок развития, вполне очевидно, могут дать сельское хозяйство, транспорт и логистика, внутренний туризм и, конечно, дальнейшая цифровизация экономики, бурное развитие ИТ-сектора, финтеха, энергоемких блокчейн-вычислений и экомайнинга.

Важным фактором успеха остается внешнеторговая открытость России и стабильность рубля. Именно эти факторы обеспечат усиление торговых связей и привлечение дополнительных инвестиций в страну.

Важно отметить, что российский бизнес и частные лица вывели из страны за прошедшие 30 лет порядка 1,3 трлн долларов США. Это значит, что приток инвестиций, если эти средства не заморозят недружественные страны, может подстегнуть экономическое развитие страны.

Реализация инерционного сценария развития экономики по своей динамике схожа со стагнацией. России нужно расти на 5-7% в год.

Выполнению такой задачи может способствовать пересмотр денежно-кредитной политики в пользу крупных инфраструктурных инвестиций, а не хранение госкапитала до еще худших времен в зарубежных закромах», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM , эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) разработали три возможных сценария развития экономики России.

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