Москва, 11 августа, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» расторг контракт с бразильским нападающим Педро Рошей. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба команды.

Soccer.ru Педро Роша

Отмечается, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. 27-летний бразильский футболист покидает клуб в статусе свободного агента.

Роша стал игроком «Спартака» в 2017 году. С 2019-го он выступал за бразильские «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды. В составе «Спартака» он провёл 19 матчей, в которых забил один гол.

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