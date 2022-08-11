Томск, 11 августа, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В четверг, 11 августа, исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур, председатель правления, генеральный директор компании «СИБУР» Михаил Карисалов и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова вывели на проектную мощность новые локальные очистные сооружения и модернизированные действующие объекты по очистке стоков, сообщается на официальном интернет-портале Томской области.

Андрей Черкасский, ИА REGNUM Очистные сооружения

Строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) позволило создать на предприятии эффективную многоступенчатую систему очистки сточных вод, поступающих от производства этилена и пропилена, которая с запасом покрывает потребности действующих производственных мощностей и учитывает перспективы развития предприятия.

Проект позволил в девять раз снизить объем загрязняющих веществ в стоках производства мономеров и на четверть снизить нагрузку предприятия на городские очистные сооружения. «СИБУР» инвестировал в строительство ЛОС 1,9 миллиарда рублей.

Глава региона назвал проект локальных очистных сооружений важным не только для компании, но и для Томска.

«Реализация проекта еще раз подтвердила, что «СИБУР» придерживается самых высоких стандартов в качестве продукции, культуре производства и в защите природы, — подчеркнул Владимир Мазур, — Соглашение региона с нефтехимическим холдингом дает результаты — инвестиции компании в объект составили 1,9 миллиарда рублей, здесь созданы новые рабочие места. А в июне на Петербургском международном экономическом форуме мы обсудили с руководством «СИБУРа» планы по дальнейшему развитию производства, инвестициям в охрану окружающей среды и договорились о продолжении сотрудничества, которое помогает раскрыть огромный потенциал томской промышленности».

«Локальные очистные сооружения — всегда проект индивидуальный, создается с учетом специфики состава сточных вод каждого конкретного предприятия, в данном случае — это современное производство мономеров, — отметила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, — Изучив мировой и российский опыт, «СИБУРу» удалось построить одни из самых высокотехнологичных ЛОС в России и делом доказать ответственное отношение к окружающей среде».

«Мы считаем, что вклад компании в устойчивое развитие не менее важен, чем инвестиции в развитие новых мощностей, — сказал председатель правления, генеральный директор «СИБУРа» Михаил Карималов, — «СИБУР» все время находится в поиске лучших возможных решений и последовательно внедряет самые современные технологии на своих производствах в различных географиях».

На новых ЛОС «Томскнефтехима» стоки проходят через пятиступенчатую систему физико-химической очистки, во время которой последовательно идет снижение концентраций специфических химически-стойких загрязняющих веществ. Далее очищенные стоки предприятия передаются на городские очистные сооружения. В процессе очистки стоков не образуются отходы».

«Стоки предприятия и раньше соответствовали экологическим нормативам водоканала, — отметил генеральный директор «Томскнефтехима» Владимир Плешков , — После запуска ЛОС они очищаются до уровня, лучше нормативов в десятки и сотни раз по отдельным веществам, что снижает нагрузку городских очистных сооружений на их доочистку. За последние годы производственные мощности «Томскнефтехима» значительно выросли. При создании новой системы, способной справиться с возросшим объемом сточных вод, нам было важно полностью контролировать качество их очистки и обеспечить соблюдение принятых в «СИБУРе» высоких стандартов экологической безопасности».

В поставках оборудования, строительных, монтажных и пусконаладочных работах участвовали 24 российских компании, в том числе из Томской области. Уровень локализации оборудования превысил 90%.