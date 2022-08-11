На «Томскнефтехиме» запустили высокоэффективную систему очистки стоков
Томск, 11 августа, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В четверг, 11 августа, исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур, председатель правления, генеральный директор компании «СИБУР» Михаил Карисалов и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова вывели на проектную мощность новые локальные очистные сооружения и модернизированные действующие объекты по очистке стоков, сообщается на официальном интернет-портале Томской области.
Строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) позволило создать на предприятии эффективную многоступенчатую систему очистки сточных вод, поступающих от производства этилена и пропилена, которая с запасом покрывает потребности действующих производственных мощностей и учитывает перспективы развития предприятия.
Проект позволил в девять раз снизить объем загрязняющих веществ в стоках производства мономеров и на четверть снизить нагрузку предприятия на городские очистные сооружения. «СИБУР» инвестировал в строительство ЛОС 1,9 миллиарда рублей.
Глава региона назвал проект локальных очистных сооружений важным не только для компании, но и для Томска.
«Локальные очистные сооружения — всегда проект индивидуальный, создается с учетом специфики состава сточных вод каждого конкретного предприятия, в данном случае — это современное производство мономеров, — отметила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, — Изучив мировой и российский опыт, «СИБУРу» удалось построить одни из самых высокотехнологичных ЛОС в России и делом доказать ответственное отношение к окружающей среде».
На новых ЛОС «Томскнефтехима» стоки проходят через пятиступенчатую систему физико-химической очистки, во время которой последовательно идет снижение концентраций специфических химически-стойких загрязняющих веществ. Далее очищенные стоки предприятия передаются на городские очистные сооружения. В процессе очистки стоков не образуются отходы».
В поставках оборудования, строительных, монтажных и пусконаладочных работах участвовали 24 российских компании, в том числе из Томской области. Уровень локализации оборудования превысил 90%.