Красногорск, 11 августа, 2022, 14:18 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровел 321 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 11 августа статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 978 039 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 1 011 175.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 11 августа число жертв COVID-19 увеличилось на пять человек.