Бердянск, Украина, 11 августа, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В августе 2022 года в городе Бердянске Запорожской области начнется регулярная выплата российских пенсий вместо единовременных пособий. Об этом 11 августа рассказал журналистам глава администрации города и района Александр Сауленко в ходе пресс-тура, который был организован Минобороны России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Через «Укрпочту» в этом месяце будем выплачивать уже не просто единовременные, а уже пенсионные выплаты на постоянной основе», — сказал он.

При этом Сауленко отметил, что размер единовременных выплаты составлял 10 тысяч рублей и это в два раза больше, чем у 60% населения, получавших украинскую пенсию и добавил, что теперь пенсии будут пересчитаны согласно стажу и всем льготам получающих пенсионные выплаты.

«Будет перерасчитываться по российскому пенсионному законодательству, но не меньше 10 тысяч рублей», — пояснил глава администрации Бердянска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов написал, что вооружённые украинские формирования предприняли новые попытки атак ракетами и беспилотниками по городу Энергодару и Запорожской АЭС, которые были отражены системами противовоздушной обороны (ПВО).