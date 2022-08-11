Махачкала, 11 августа, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Дагестане наметилась тенденция к ухудшению эпидемиологической ситуации по коронавирусу: растет количество новых случаев заболевания COVID-19 и число госпитализаций, при этом охват тестированием в республике не соответствует требуемому нормативу. Об этом было сказано 10 августа в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Так, в настоящее время в стационары госпитализированы 105 пациентов с COVID-19, в том числе 14 детей, 24 пациента в возрасте старше 65 лет и 14 беременных. Отмечено, что всего месяц назад на стационарном лечении от COVID-19 находился всего один пациент. Лечение на дому получают 556 человек, в то время как в июле амбулаторно лечились всего десять человек.

Только за последние сутки в Дагестане было подтверждено 92 случая заболевания. При этом ровно месяц назад в сутки выявлено было всего три пациента с коронавирусом. Больше всего заболевших — в шести муниципалитетах: в Буйнакском, Тарумовском, Хасавюртовском районах, городах Дербент, Каспийск и Кизляр.

В рамках борьбы с распространением опасной инфекции было поручено увеличить охват тестированием на COVID-19, а также разъяснять населению о необходимости вакцинации и ревакцинации.