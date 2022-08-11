Москва, 11 августа, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Об этом 11 августа заявил врио главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев на встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Svetlov Artem Республика Марий Эл

«Помогаем братьям из Донецкой, Луганской областей, жителям. Мы полностью к приёму готовы, готовы к помощи, мы её реализуем. У нас три пункта временного размещения и питания развёрнуты на 280 человек», — заявил Зайцев.

По его словам, на сегодняшний момент в республику прибыло 161 человек, около 90% из них, впрочем, по линии родственников.

«Тем не менее всю помощь мы оказываем: и продовольствие отправляем, уже более 62 тонн отправили, сейчас к 1 сентября готовимся, загрузили 9 тонн учебников, ручек, пеналов — тоже отправляем. Сейчас я дал команду: в сентябре мы планируем отправить кровельные материалы. Везде вся страна сейчас готовится к осенне-зимнему периоду. Считаю это необходимым, тем более там, где трудно. Выплаты тоже мы все осуществляем по нашим военнослужащим», — указал Зайев.