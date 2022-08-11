Таллин, 11 августа, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Власти Эстонии намерены обсудить запрет на въезд в страну для граждан России, имеющим любые шенгенские визы. Об этом 11 августа сообщили в МИД Эстонии.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Правительство страны обсудит на следующей неделе возможность запрета въезда граждан РФ, которые имеют любые шенгенские визы, рассказали в МИД.

Ранее глава МИД Урмас Рейнсалу заявил, что через неделю начнут применяться санкции к шенгенским визам, выданным Эстонией.