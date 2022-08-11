Ярославль, 11 августа, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Ярославле возбуждено уголовное дело из-за гибели женщины под упавшим деревом. Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

СУ СКР по ЯО Место происшествия

Как ранее сообщало ИА REGNUM само происшествие случилось 7 августа 2022 года в селе Михайловское Ярославского района. Из-за сильного порыва ветра на 67летнюю пенсионерку упало дерево, женщина скончалась на месте происшествия. Как установила проверка Следственного комитета, дерево было сухостойным и подлежало сносу.

Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». Теперь следователи будут искать чиновника, ответственного за то, что клён вовремя не спилили.

«В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Устанавливаются причастные к совершению преступления конкретные должностные лица из числа ответственных за благоустройство территории сотрудников администрации Некрасовского сельского поселения Ярославского района», — рассказали в областном управлении СКР.

Уже после происшествия в самой администрации сообщили, что готовы выделить материальную помощь семье погибшей женщины. Сумма выделяемых средств при этом не называлась.