В Ярославле возбудили уголовное дело из-за упавшего на женщину дерева
Ярославль, 11 августа, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Ярославле возбуждено уголовное дело из-за гибели женщины под упавшим деревом. Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM само происшествие случилось 7 августа 2022 года в селе Михайловское Ярославского района. Из-за сильного порыва ветра на 67летнюю пенсионерку упало дерево, женщина скончалась на месте происшествия. Как установила проверка Следственного комитета, дерево было сухостойным и подлежало сносу.
Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». Теперь следователи будут искать чиновника, ответственного за то, что клён вовремя не спилили.
Уже после происшествия в самой администрации сообщили, что готовы выделить материальную помощь семье погибшей женщины. Сумма выделяемых средств при этом не называлась.