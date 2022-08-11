Абу-Даби, 11 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Ашраф Гани, беглый афганский лидер, заявил, что по закону он до сих пор является президентом Афганистана. Спустя почти год после бегства из страны, Гани впервые дал личное интервью недавно созданному СМИ ABN и ответил на некоторые вопросы.

President.gov.af Ашраф Гани

«По конституции я являюсь президентом, пока народ Афганистана законно не передаст власть кому-то другому», — пояснил он.

В этом интервью на фоне трехцветного флага Афганистана Гани говорит, что Хайбатулла Ахундзада, нынешний лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не имеет такого авторитета как мулла Омар, основатель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Гани также резко критикует Залмая Халилзада, бывшего спецпредставителя США в Афганистане, и говорит: »Своими планами и действиями он внёс раздор в политическую элиту Афганистана».

«Разница между Халилзадом и мной заключалась в том, что я афганец и мусульманин, а он всячески затушёвывал своё афганское происхождение и религиозную идентичность», — подчеркнул Гани.

Когда Ашраф Гани бежал из страны 15 августа 2021 года, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул, и его правительство рухнуло. Во второй раз Гани говорит о падении режима; но как первое лицо предыдущего правительства, он ещё не ответил на многие вопросы, связанные с развалом республиканской системы.

Гани отказался поддержать вооружённое сопротивление радикалам: »Я не поддерживаю и не осуждаю вооружённое сопротивление талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Обращаясь к людям, которые воюют с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере и Андарабе, он сказал: »Это не тот путь».

Гани считает, что и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) идут неправильным путём. Предупреждающим тоном он указал талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что если они будут игнорировать политическое и этническое разнообразие Афганистана, в стране возникнет широкое сепаратистское движение.

Ашраф Гани сказал, что основная масса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — пуштуны, но большинство пуштунов не являются талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и это никого не должно вводить в заблуждение.

В интервью Гани попытался переложить ответственность за крах республики на плечи своего политического соперника доктора Абдуллы и сказал, что он препятствовал реформам и укреплению правительства в Афганистане.