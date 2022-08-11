Новосибирск, 11 августа, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на 11 августа в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 333 пациента, в том числе 59 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 174 новых носителя коронавируса. За это же время 107 человек выписаны с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано, в реанимации находятся 19 человек, на ИВЛ — четыре пациента.

Всего в регионе выявлено 263 132 случая заражения коронавирусом, в том числе — у 39 261 ребенка; 255 719 пациентов полностью выздоровели, умерли 5700 человек.

Отметим, что по данным на 10 августа в регионе за сутки было выявлено 169 новых носителей коронавируса.