Салехард, 11 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. На Ямале за сутки на 11 августа с коронавирусной инфекцией госпитализировали шестерых человек, по выздоровлении выписали 25. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Mzur.ru Коронавирус. Удмуртия

Всего за сутки выявлено 11 августа 42 заражённых коронавирусом ямальца, на три человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии на Ямале на 11 августа выявлено 105 939 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 104 357 человек, скончались 1044 пациента.