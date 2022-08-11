Всеволожск, Ленинградская область, 11 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Заседание по делу хоккеиста сборной России Ивана Федотова назначено на 20 сентября. Об этом 11 августа сообщили во Всеволожском городском суде Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ЦСКА Иван Федотов

Исковое заявление хоккеисты было принято к производству 21 июля. Сейчас начал подготовку к судебному разбирательству.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля Федотов Всеволожский городской суд зарегистрировал иск Федотова в отношении призывной комиссии Санкт-Петербурга.

Напомним, 1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После задержания его доставили в военкомат, а оттуда — в воинскую часть в Северодвинск Архангельской области.