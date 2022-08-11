В Роскомнадзоре обсудили поправки в закон о персональных данных
Москва, 11 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Ситуационном центре Роскомнадзора состоялось заседание Общественного совета, посвященное нововведениям в регулировании оборота персональных данных. Эксперты обсудили поправки в законодательство, направленные на защиту пользователей и ужесточение ответственности операторов персональных данных.
Так, с начала 2022 года в открытый доступ в сеть попали не менее 40 баз данных россиян, в результате которых скомпрометировано свыше 300 миллионов записей.
Изменения в закон № 152 «О персональных данных» были утверждены президентом России Владимиром Путиным 14 июля 2022 года. Множество поправок вступают в силу уже в ближайшее время. Первая из них касается обработки данных для исполнения договора, стороной в котором выступает человек — она призвана исключить из них дискриминационные положения, такие как бессрочные согласия, трудновыполнимые условия и ограничение доступа к данным. В некоторых случаях, чтобы согласиться на условия договора, ничего делать было не нужно: к примеру, достаточно лишь находиться на сайте.
Теперь основным правовым основанием для обработки биометрических персональных данных является письменное согласие человека на такую обработку, а их предоставление не может быть обязательным, если иное явно не предусмотрено законом. Помимо этого, оператор не имеет права отказать человеку в обслуживании, если тот не согласится на предоставление персональных данных.
Еще одна поправка касается срока предоставления человеку исчерпывающей информации о правовых основаниях, целях обработки данных, их передаче и причинах этого, их составе и источниках получения. С 1 сентября срок ответа на такие запросы не должен превышать 10 рабочих дней с оговоркой, что срок ответа может быть увеличен еще на 5 рабочих дней.
Для операторов персональных данных тоже произошел ряд изменений. В частности, они будут обязаны информировать Роскомнадзор об инцидентах с персональными данными, в том числе и утечках, с момента их выявления. Варианта два: информирование в течение суток с описанием скомпрометированных данных и указанием контактного лица, или в течение трех суток, по итогам которых потребуется сообщить о результатах внутренней проверки и о лицах, чьи действия привели к утечке, при их наличии. Роскомнадзор планирует запустить на своем портале соответствующую форму для уведомления в электронном виде.
Закон существенно поменял правила трансграничной передачи персональных данных. С 1 марта 2023 года операторы до начала передачи должны будут уведомить об этом Роскомнадзор. Это касается тех, кто ранее не направлял такие данные — для операторов, которые уже осуществляют трансграничную передачу, обязанность вступает в силу немедленно. Состав сведений в уведомлении должен включать в себя информацию о том, в какие страны, с какой целью и какие данные передает оператор. В сентябре 2022 года Роскомнадзор планирует реализовать сервис подачи такого уведомления в электронном виде.
По словам главы ведомства Андрея Липова, защита персональных данных в России вышла на качественно новый уровень: «Новые требования к безопасности персональных данных являются закономерным продолжением формирования нормативной системы, действительно ориентированной на обеспечение высокого уровня защиты прав граждан».
ИТ-эксперт Илья Костунов считает, что поправки в закон о персональных данных необходимы и своевременны.