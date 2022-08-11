Москва, 11 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Ситуационном центре Роскомнадзора состоялось заседание Общественного совета, посвященное нововведениям в регулировании оборота персональных данных. Эксперты обсудили поправки в законодательство, направленные на защиту пользователей и ужесточение ответственности операторов персональных данных.

ИА REGNUM Персональные данные

«Поправки вызваны двумя причинами. Во-первых — персональные данные стали слишком ценным объектом для современной экономики. За ними идет без преувеличения охота. И человеку, как носителю и владельцу этих персональных данных, нужны адекватные меры защиты своих прав. Государство также должно получить инструменты влияния на ситуацию. Вторая причина — череда сообщений об утечках персональных данных, которые происходят с начала этого года» , — комментирует заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер.

Так, с начала 2022 года в открытый доступ в сеть попали не менее 40 баз данных россиян, в результате которых скомпрометировано свыше 300 миллионов записей.

«По данным Государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие», максимальный штраф до 2021 года за обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации в области ПД, либо обработку, несовместимую с целями сбора (ст. 13.11, ч.1), не превысил 30 тыс. руб. Это позволят грешить излишне пристальным интересом к частной жизни граждан в равной мере и государственным структурам, и бизнесу. Каждый из нас может привести массу таких примеров: Москва, торговые сети, федеральные проекты», — отметила исполнительный директор Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Ирина Алехина.

Изменения в закон № 152 «О персональных данных» были утверждены президентом России Владимиром Путиным 14 июля 2022 года. Множество поправок вступают в силу уже в ближайшее время. Первая из них касается обработки данных для исполнения договора, стороной в котором выступает человек — она призвана исключить из них дискриминационные положения, такие как бессрочные согласия, трудновыполнимые условия и ограничение доступа к данным. В некоторых случаях, чтобы согласиться на условия договора, ничего делать было не нужно: к примеру, достаточно лишь находиться на сайте.

Теперь основным правовым основанием для обработки биометрических персональных данных является письменное согласие человека на такую обработку, а их предоставление не может быть обязательным, если иное явно не предусмотрено законом. Помимо этого, оператор не имеет права отказать человеку в обслуживании, если тот не согласится на предоставление персональных данных.

Еще одна поправка касается срока предоставления человеку исчерпывающей информации о правовых основаниях, целях обработки данных, их передаче и причинах этого, их составе и источниках получения. С 1 сентября срок ответа на такие запросы не должен превышать 10 рабочих дней с оговоркой, что срок ответа может быть увеличен еще на 5 рабочих дней.

Для операторов персональных данных тоже произошел ряд изменений. В частности, они будут обязаны информировать Роскомнадзор об инцидентах с персональными данными, в том числе и утечках, с момента их выявления. Варианта два: информирование в течение суток с описанием скомпрометированных данных и указанием контактного лица, или в течение трех суток, по итогам которых потребуется сообщить о результатах внутренней проверки и о лицах, чьи действия привели к утечке, при их наличии. Роскомнадзор планирует запустить на своем портале соответствующую форму для уведомления в электронном виде.

«Подчеркну, что именно надлежащее и своевременной информирование будет приниматься во внимание Роскомнадзором при рассмотрении вопроса о привлечении к административной ответственности. Кроме того, это конечно же будет довод для судьи, который будет рассматривать протокол, в пользу того, что организация стремилась ответственно подходить к исполнению законодательства и к защите персональных данных» , — уточнил Милош Вагнер.

Закон существенно поменял правила трансграничной передачи персональных данных. С 1 марта 2023 года операторы до начала передачи должны будут уведомить об этом Роскомнадзор. Это касается тех, кто ранее не направлял такие данные — для операторов, которые уже осуществляют трансграничную передачу, обязанность вступает в силу немедленно. Состав сведений в уведомлении должен включать в себя информацию о том, в какие страны, с какой целью и какие данные передает оператор. В сентябре 2022 года Роскомнадзор планирует реализовать сервис подачи такого уведомления в электронном виде.

По словам главы ведомства Андрея Липова, защита персональных данных в России вышла на качественно новый уровень: «Новые требования к безопасности персональных данных являются закономерным продолжением формирования нормативной системы, действительно ориентированной на обеспечение высокого уровня защиты прав граждан».

ИТ-эксперт Илья Костунов считает, что поправки в закон о персональных данных необходимы и своевременны.

«Конечно, эти поправки налагают дополнительные ограничения и дополнительную ответственность на кампании, которые работают с персональными данными. Но все это делается в интересах граждан. У граждан появляются дополнительные права. И кампаниям теперь будет необходимо взвешивать — так ли уж необходимо собирать все персональные данные для оказания простой и незатейливой услуги, никак с этими данными не связанной», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM .