Кишинёв, 11 августа, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Молдавии нужно принять законы, ограничивающие потребление трансжиров. Об том заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) депутат парламента республики от партии «Действие и солидарность» Дан Перчун.

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Он отметил, что в странах Евросоюза с 2019 действуют правила, ограничивающие количество трансжиров в пище. Кроме того, требуется соответствующим образом маркировать продукты.

«В нашей стране нет правил содержания, и маркировка не является обязательной. Мы планируем ввести такие же правила в Республике Молдова с июля 2023 года», — написал депутат.

Перчун отметил, что экспортёры в Молдавии уже следят за тем, чтобы продукты не содержали более 2 грамм трансжиров на 100 грамм продукта. Переговоры с представителями бизнес-сектора по этому вопросу продолжатся.