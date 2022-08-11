Берлин, 11 августа, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Россия должна забрать турбину для «Северного потока», отремонтированную в Канаде, и продолжить поставки газа. К этому призвал канцлер Германии Олаф Шольц 11 августа в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Он заявил, что позаботился о том, чтобы прекратить «гадания» вокруг турбины. Все могут её увидеть, понять, что она готова, и перестать пользоваться «иллюзорными аргументами».

«Забирайте же её. Она здесь», — сказал Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 июля газопровод «Северный поток», подающий газ из России в Европу, работает на 20% от максимальной мощности из-за остановки двух газовых турбин. Одну из них отправляли в Канаду для ремонта. Канадский производитель сначала отказывался возвращать турбину в связи с антироссийскими санкциями, но Германия упросила компанию вернуть турбину России.

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