Москва, 11 августа, 2022, 14:10 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 6 202 человека. Об этом свидетельствует опубликованная 11 августа статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 657 606 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 885 222.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 11 августа число жертв COVID-19 увеличилось на 16 человек.