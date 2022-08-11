Москва, 11 августа, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Марий Эл полностью решили проблему обманутых дольщиков и быстро решают вопросы непригодного к проживанию жилищного фонда. Об этом 11 августа заявил врио главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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«Что касается обманутых дольщиков — проблема решена. Такой проблемы у нас нету», — заявил Зайцев.

По обеспечению сокращения непригодного к проживанию жилищного фонда в республике также идёт работа, при том с опережением.

«План у нас был на 1 января 2017 года — 7 тыс. необходимо было переселить человек, и расселить 102 тыс. кв. метра. На сегодняшний момент 3 тыс. мы уже расселили, и 46 тыс. кв. метра аварийного жилья мы просто убрали», — указал он.