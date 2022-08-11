Уфа, 11 августа, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Ремонтировать дороги к садовым некоммерческим товариществам (СНТ) начали в Башкирии. Об этом 11 августа сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

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«Десятилетиями наши СНТ жили своей жизнью, сами решали или не решали проблемы со светом, газом, дорогами. И десятилетиями копились проблемы, с которыми жители стали обращаться к власти. Только в моих соцсетях на эту тему сотни обращений», — сообщил глава региона.

Хабиров сообщил, что в Иглинском районе в СНТ «Родник», в котором проживают более одной тысячи человек, помимо новой дороги появятся разворотная площадка и остановка для школьного автобуса.

Глава региона отметил, что еще одна дорога ведёт сразу в три СНТ («Калинки», «Липки» и «УМПО-24»). До конца августа ее планируют отсыпать щебнем. В этих СНТ расположено порядка 900 садовых участков.

«Эту дорогу можно будет использовать как объездную в случае необходимости с федеральной трассы М-5», — пояснил он.

Хабиров сообщил, что в 2022 году в республике планируют отремонтировать подъезды к 77 СНТ. В 2023 году планируется подготовить и утвердить новый список.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на поддержку СНТ в Башкирии было выделено сто млн рублей, при этом 50% этой суммы планируется направить на восстановление и строительство дорог.