Улан-Удэ, 11 августа, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Бурятии отток населения за 2021 год составил 1,3 тыс. человек. 60% оттока в регионах ДФО составляют студенты, и ситуация в республике примерно схожая, заявил глава региона Алексей Цыденов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Бурятии Улан-Удэ, Бурятия

«Иначе говоря, каждое лето «встают на крыло» тысячи молодых людей с низким шансом вернуться в Бурятию. На мой взгляд, столь серьезный отток выпускников связан с двумя причинами», — отметил он.

Первый фактор объективный, связанный с тем, что молодёжь стремится покорить крупные города — Москву и Санкт-Петербург. Второй фактор, по мнению Цыденова, заключается в том, что бурятские вузы отстают от своих конкурентов в позиционировании и престижности.

При этом глава республики заметил, что в последнее время ситуация меняется. Так, в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления открылось структурное подразделение знаменитого Московского авиационного института.

«Президент поддержал мое предложение о строительстве в Бурятии нового межвузовского кампуса, куда должны войти: учебно-лабораторный корпус, общежития, конференц-центр, технопарк с созданием лучших современных условий для образования и профессионального развития», — добавил глава.

Решив проблему вымывания молодёжи из республики, Бурятия, по словам Цыденова, сможет решить проблему утечки людей.