Тюмень, 11 августа, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Тюменской области планируется хороший урожай зерна. Об этом сообщил на пресс-конференции 11 августа глава региона Александр Моор.

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«Погодные условия в этом году лучше прошлогодних, своевременно прошли осадки, поэтому, чтобы не сглазить, — пока оценки хорошие. Мы можем плюс 12-15% к объему прошлого года собрать», — сообщил тюменский губернатор.

Александр Моор подчеркнул, что область сегодня полностью обеспечивает потребность населения по основному продовольствию — молоко, яйцо, мясо, картофель и другие овощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области большинство фермерских хозяйств из-за засухи потеряли в 2021 году 50% урожая зерновых и зернобобовых культур. Объём собранного урожая зерна в прошлом году в регионе составил 1,126 млн тонн.