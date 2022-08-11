Белград, , 17:46 — REGNUM Албанские сепаратисты в Косово готовят нападение на север края и ликвидацию сербов под предлогом борьбы против преступности. Об этом журналистам заявил президент Сербии Александр Вучич 11 августа в Белграде.

Александр Вучич

Вучич прокомментировал слова премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти о том, что Белград ведет агрессивную политику и может вызвать конфликт в Косово и Метохии. По мнению президента Сербии, за этими словами Курти как раз скрывается намерение Приштины напасть на север края, населенный преимущественно сербами.

«Они готовят ликвидацию наших людей на севере. Я открыто об этом заявляю. Я предостерегаю их от этого под предлогом борьбы против криминала. Не убивайте людей. Мы никого не будем убивать. Нам нужны мир и стабильность», — процитировал телеканал РТС слова президента Сербии.

Напомним, что ранее Альбин Курти в интервью итальянским СМИ заявил, что риск возникновения нового конфликта между сепаратистским Косово и Сербией высок.