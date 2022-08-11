Париж, 11 августа, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Эпидемия коронавируса во Франции идет на убыль, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно данным общественного здравоохранения Франции, за сутки от COVID-19 умерли 87 человек.

В настоящее время во Франции госпитализированы 17 729 пациентов, в том числе 812 человек поступили в больницы за последние сутки. В реанимации находятся 1057 человек, в том числе 66 поступили за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкие пожарные машины отправились на юг Франции, чтобы помочь в тушении лесных пожаров.

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