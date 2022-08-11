Таллин, 11 августа, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В четверг, 11 августа, днем в Эстонии установилась малооблачная погода без осадков. Температура воздуха прогрелась до +26 °C. Как сообщает 11 августа портал ilm. ee, жаркая, преимущественно сухая погода сохранится в течение ближайших дней.

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Уточняется, что в это период осадки будут незначительными. Температура воздуха прогреется до + 25 +30 °C в южных регионах страны. На северном побережье термометр повысится до +26 °C.

Таким образом, в Эстонию вернулась по-настоящему летняя жара после нескольких недель прохладной и облачной погоды с осадками в виде ливней. Ветер преимущественно юго-западный, западный 3-9 метров в секунду, вечером слабеет.

Как сообщало, ранее стало известно, что ГАО «Таллинский порт» (Tallinna Sadam), в состав которого входят несколько крупных портовых комплексов северного побережья и острова Сааремаа, со среды, 10 августа, передало управление столичного порта Пальяссааре новым владельцам.