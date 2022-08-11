11 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Шаповалова, , 17:29 — REGNUM Известие о президентских амбициях советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича («Зеленский не пойдёт на второй срок») рассмешило соцсети. Люди говорят: Украина заслужила Арестовича. Если был клоун Зеленский, почему не может быть клоуна Арестовича? Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения в интернете.

Питер Квост. Фарс

«А вы думаете, Украина ещё будет существовать?» — спрашивает Наталья Алексеевна.

«Ну точно — агент Путина», — отозвался об Арестовиче Николай Зелунов.

«Очередное подставное лицо, которое якобы произносит только объективные и справедливые высказывания, а не транслирует и не пропагандирует позицию Киева. Арестович говорит сегодня одно, а завтра — другое, во что верит его народ, о чем говорит весь мир, Запад в частности, что позволяет ему добиться доверия местного населения», — считает Витольд Сухарев.

«Забавно наблюдать, как два трупа обсуждают, как они расправятся с палачом, который уже привёл приговор к исполнению…» — иронизирует Михаил, имея в виду фрагмент видеоинтервью журналиста с Арестовичем.

«Кошмар, фашисты открыто бравируют, что они фашисты!» — развивает тему Ольга.

«Арестович в основном занят тем, что болтает не по существу. Он просто пропагандист, который обманывает свой народ», — считает Евгения Смирнова.

Алексей Арестович Официальное интернет-представительство президента Украины

«Арестович стал довольно меметичным после того, как получил прозвище «главного психотерапевта Украины». Народ создал целый массив творчества, связанный с высказываниями Арестовича и его забавной успокоительной мантрой о том, что «ВСУ одерживают победы», «враг отброшен», «у противника без продвижений» и т.д. Михаил Онуфриенко шуточно называет Арестовича «Люсенька подполковник Арестович»», — поделилась Кристина Жданова.

«Хохлы требуют зрелищ, не слишком задумываясь, что хлеба скоро будет нема. То, что они заслужили», — поделилась мнением Светлана.

«Раньше говорили, что в Украине каждый следующий президент хуже предыдущего. Теперь будут говорить: каждый следующий клоун хуже предыдущего», — иронизирует Марина.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович планирует баллотироваться в президенты Украины, если Зеленский не пойдёт на второй срок, заявил сам Арестович в разговоре украинским журналистом Дмитрием Гордоном, заочно арестованным в России за распространение ложной информации о Вооружённых силах (ВС) РФ и возбуждение ненависти по национальному признаку.

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