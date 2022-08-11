Кемерово, 11 августа, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Кемеровской области 15 августа пройдёт медиамарафон для сбора средств на восстановление Горловки. Мероприятие запланировано с 05:00 до 22:00 (время местное) и будет транслироваться на всех информационных площадках региона. Сбор средств будет проходить под слоганом «Своих не бросаем!», сообщили в правительстве региона.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

«Медиамарафон стартует в 05:00 (время местное) в эфире ГТРК «Кузбасс» в программе «Утро России. Кузбасс». Затем присоединятся остальные средства массовой информации, — уточнили в областной администрации. — В течение дня журналисты будут сообщать о том, что уже сделал Кузбасс для Горловки и чем ещё может помочь. В этот день во всех городах Кузбасса волонтёры будут раздавать брошюры с информацией о способах перечисления средств на восстановление Горловки».

Также на площадке возле Дворца культуры шахтёров в Кемерове с 18:00 до 20:00 будет работать открытая телевизионная студия.

Итоги подведут с 21:30 до 22:00 в прямом эфире на телеканале «Россия 24».