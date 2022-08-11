Москва, 11 августа, 2022, 14:01 — ИА Регнум. На сегодняшний день создание и запуск единой валюты стран БРИКС не является первостепенной задачей, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Александр Горбаруков ИА REGNUM БРИКС

«В рамках дедолларизации за расчеты в области внешнеэкономической деятельности члены БРИКС и другие быстроразвивающиеся страны мира за 10 лет сократили долю долларов в расчетах почти на 15%.

Просадка доллара как главной международной валюты для расчетов будет расти, однако стоит понимать, что на сегодняшний день он остается самым первоклассным платежным и инвестиционным активом, биржевые котировки во всех странах, частично за исключением Китая, также выражены в долларах.

Страны БРИКС очень разнородны по качеству и структуре своей экономики, многие из них, включая Россию, испытывают инфляционное давление. ВВП стран также серьезно отличается по своей структуре, а геоэкономическая сплоченность и усиление экономической интеграции должны быть на порядок выше.

Вполне вероятно, что долларовая зона в ближайшие 10-15 лет сузится до северо-американской, при этом останутся зона евро и растущая зона влияния юаня. Важно помнить, что единая валюта невозможна без долгосрочного и унифицированного формирования единого рынка труда, товаров, услуг и капитала.

Вероятнее всего, первой предпосылкой для запуска единой валюты должна стать стабильная макроэкономика, сильная национальная валюта. В геоэкономических масштабах единая валюта вполне возможна для ведущих экономик ЕАЭС.

Однако Россия должна в этом случае быть очень привлекательной и экономически динамично развивающейся как минимум на протяжении 10 лет, а популярность рубля как эффективного средства сбережения и приумножения капитала должна сочетаться с высоким доверием у российского бизнеса, и у наших ближайших соседей.

На фоне серьезных просадок рубля в течение последних восьми лет российская валюта еще должна доказывать годами свою надежность и привлекательность», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новая резервная валюта стран БРИКС вместо доллара необходима, заявил начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

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