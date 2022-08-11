Зеленодольский район, Татарстан, 11 августа, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В полицию Зеленодольского района Татарии 10 августа обратились три пенсионерки, пострадавшие от телефонных мошенников. По информации пресс-службы МВД по РТ, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Пожилые женщины

Женщины пояснили, что неизвестные позвонили им на телефон и сообщили, что их родственники попали в дорожно-транспортные происшествия и необходимы деньги для оказания помощи. Мошенники сказали о предстоящем визите курьера, которому нужно передать деньги. По указаниям злоумышленников женщины передали неизвестным 975 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в городе Альметьевске по подозрению в мошенничестве задержали 15-летнего курьера. Пострадавшие передавали подростку деньги за спасение якобы попавших в ДТП родственников. Таким образом, пенсионерки отдали около 800 тыс. рублей.

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