Рига, 11 августа, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Если жители Латвии решат принять российское гражданство, им придётся покинуть страну. Об этом латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс заявил 11 августа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

По его словам, такова принципиальная позиция Латвии, которой должны будут соответствовать и формальные действия. Потребуется уточнять законы.

«Новоиспеченным гражданам России не будет выдаваться разрешение на пребывание, им нужно будет покинуть Латвию», — написал Ринкевичс в Twitter.

Свыше 50 тыс. жителей Латвии — граждане России.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа парламент Латвии объявил Россию государством, «поддерживающим терроризм».

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