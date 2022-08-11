Тбилиси, 11 августа, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Заявления, будто Грузия энергетически зависит от России являются «манипуляциями». С таким заявлением 11 августа выступил перед журналистами глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Давид Нармания.

ИА REGNUM Электроэнергия

Он сообщил, что Грузия импортируют электроэнергию из России, Азербайджана и Турции. Объёмы приобретаемой энергии у той или иной страны зависят от предложенной цены.

«Таким образом, мы не энергозависимы от России, заявляю с полной ответственностью, как по части электроэнергии, так и по природному газу», — заявил Нармания.

Ранее Нармания заявил, что Грузия предпочитает покупать электроэнергию в России, так как там наилучшее предложение по цене.

Стоит отметить, что потребление электроэнергии в Грузии растёт с каждым годом и дефицит приходится компенсировать за счёт её импорта. В 2021 года было закуплено 2 млрд кВт, из которых 1,2 млрд — в России. В Азербайджане было приобретено 0,6 млрд кВт, в Турции — 0,16 млрд кВт.