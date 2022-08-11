Берлин, 11 августа, 2022, 13:57 — ИА Регнум. «С трудом» представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз российским гражданам канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил об этом 11 августа в ходе пресс-конференции в Берлине.

Олаф Косинский Олаф Шольц

«Я с трудом представляю себе это», — сказал он в ответ на вопрос о том, может ли быть запрещена выдача шенгенских виз гражданам России.

При этом ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт рассказал, что в немецком правительстве нет единой позиции по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Эстонии решили закрыть границы для граждан России, имеющих шенгенские визы.