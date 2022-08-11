Донецк, 11 августа, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Пять населённых пунктов Донецкой Народной Республики оказались под обстрелом со стороны украинских войск. Об этом сообщили 11 августа в представительстве ДНР в СЦКК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 12:45 зафиксирована атака из Новомихайловки по Еленовке, выпущено четыре снаряда калибра 155 мм. Через пять минут с этой же позиции обстреляна Новониколаевка, выпущено два снаряда калибра 155 мм.

В 13:00 из Орловки нанесён удар по Ясиноватой, выпущено три снаряда калибра 122 мм.

В 13:02 из Красногоровки по Кировскому району Донецка выпущено три снаряда калибра 152 мм.

В 13:04 из Орловки открыли огонь по Макеевке, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.