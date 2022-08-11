Ярославль, 11 августа, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Ярославле на 43-м году скончался известный российский хоккеист, чемпиона мира среди молодежи 1999 года Артем Марьямс. О смерти бывшего игрока сообщила пресс-служба ярославского «Локомотива».

ХК Локомотив Артем Марьямс

Защитник Артём Марьямс выступал за ярославские «Торпедо» и «Локомотив», в чемпионате России играл в нижегородском «Торпедо», «Амуре», «Сибири» и «Спартаке». В Континентальной хоккейной лиге был в составе новокузнецкого «Металлурга» и минского «Динамо». Выиграл золотые медали молодежного чемпионата мира по хоккею 1999 года.

После завершения карьеры какое-то время работал тренером в школе «Локомотив-2004» в Ярославле. Причина смерти Артема Марьямса не сообщается.