Ульяновск, 11 августа, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Ульяновской области школы присоединяются к благотворительной акции по сбору канцелярских принадлежностей для будущих первоклассников Лутугино в Луганской Народной Республике (ЛНР). В настоящее время в ней участвуют 20 школ, сообщается на сайте гордумы Ульяновска.

http://ugd.ru/ Ульяновские школы присоединилиь к благотворительной акции помощи детям из ЛНР

В Ульяновске в рамках благотворительной акции «Собери ребёнка в школу» помощь будет оказана не только ульяновским школьникам, но и первоклассникам из Лутугинского района ЛНР. Прежде всего, собираются необходимые канцелярские принадлежности, рюкзаки и другие предметы первой учебной необходимости.

Благотворительный сбор начался по инициативе школы № 70 в Ульяновске, к которому присоединяются другие образовательные учреждения. В настоящее время участниками проекта стали почти 20 ульяновских школ.

Напомним, что благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проходит ежегодно в Ульяновской области в преддверии нового учебного года. В этом году она продлится до конца лета, помощь в подготовке к предстоящей учёбе получат свыше 20 тыс. инвалидов, детей из неполных или многодетных семей, в том числе 14,8 тыс. семей получат единовременную выплату на приобретение школьной и спортивной одежды. Из региональной казны на данные цели выделено 40 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM , Ульяновская область взяла шефство над Лутугинским районом ЛНР. Ульяновские специалисты восстанавливают инфраструктуру, электро- и водоснабжение. Продолжает собираться гуманитарная помощь, которую планируют направлять в ЛНР каждую неделю.