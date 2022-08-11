Красногорск, 11 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь растёт. Об этом свидетельствует опубликованная 11 августа статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 2 521 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 996 случаев больше аналогичного показателя 10 августа. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1 525 человек, а днём ранее — у 694 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 25 815 новых случаев заражения коронавирусом.