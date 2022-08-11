* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 11 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Известный пакистанский писатель Ахмад Рашид заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только не изменили своих крайних религиозных убеждений, но стали «более жестокими» в следовании этим убеждениям по сравнению с первым периодом своего правления в Афганистане. Рашид считает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассматривают образование девочек как прямую угрозу своей идеологии и гегемонии.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

В интервью американскому национальному радио (NPR) Рашид сказал, что первое поколение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «не имело представления о мире и политике». По его словам, единственное, что интересовало талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в первый период правления, — это заставить людей принять их интерпретацию ислама.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему преследует ту же цель, но с той разницей, что теперь они более жестки», — подчеркнул Рашид.

Он добавляет, что сейчас талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются предотвратить возникновение «мятежа» в Кабуле и не допустить трансляции по афганскому телевидению новостей о силах, противостоящих движению.

Ахмад Рашид, автор знаменитой книги «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал новое предисловие к этой книге и сказал в нем: »Пока талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будут готовы скорректировать свою политику и стать лояльной народу группировкой, Афганистан на долгие годы останется центром беспорядков и хаоса в Центральной Азии».

На вопрос репортёра NPR, готовы ли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) скорректировать свою политику, он сказал: »К сожалению, не сейчас. Пока у них есть источники дохода, они могут держать под ружьём тысячи молодых людей, готовых к войне. Они не изменили своих идеологических убеждений. Их религиозные убеждения — экстремистские и неприемлемы для большинства афганцев, особенно для граждан Афганистана других национальностей».

Рашид считает ситуацию в Афганистане «очень разочаровывающей».

«Чего талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действительно не собираются делать, так это поддаваться давлению со стороны Запада, например, разрешать девочкам учиться или тому подобное», — указал он.

По словам писателя, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассматривают образование девочек как «прямую угрозу своей идеологии и тотальному контролю» над ситуацией.

Рашид считает убийство в Кабуле лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири «пиар-катастрофой» для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но добавляет, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда поддерживала тесные связи с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По его словам, присутствие лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане «очень осложнило» для ООН, США и Европы «признание правительства талибов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что лидеры «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) знали о присутствии лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, но некоторые высокопоставленные лидеры «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из другой фракции об этом не знали.

В ответ на вопрос о том, вызовет ли присутствие лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле рознь между «Сетью Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кандагаре, Рашид сказал, что присутствие аз-Завахири в Кабуле похоже на пребывание Усамы бен Ладена в Кандагаре в 1996 году при мулле Омаре.

«Многие лидеры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в то время были категорически против присутствия Усамы бен Ладена. Но они позволили сделать это мулле Омару. Потому что он был лидером талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — пояснил писатель.

По словам Ахмада Рашида, некоторые из наиболее экстремистски настроенных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), такие как «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поддерживают экстремистов и террористов из других стран. Он добавляет, что это вызовет раздор и раскол среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но не приведёт к хаосу или крупным разногласиям внутри «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку, по его словам, «талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) очень дисциплинированы».