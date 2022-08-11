Берлин, 11 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Власти Германии продолжат оказывать военную поддержку киевскому режиму, заявил 11 августа на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Valsts kanceleja Олаф Шольц

«Мы поддерживаем Киев, как вы знаете, в значительной мере покончив со многими прежними практиками, когда мы поставляем оружие — очень-очень много, с очень большим радиусом действия, очень эффективное. И мы будем продолжать это делать в ближайшее время», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военные уничтожили боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса «Гепард» в Николаевской области.

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