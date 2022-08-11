Москва, 11 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на повышение прозрачности электорального процесса муниципальных выборов, внес в Госдуму депутат от СРЗП Дмитрий Гусев, передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Инициатива вводит возможность размещения в помещениях для голосования на информационных стендах избирательных участков фотографий кандидатов на выборах.

В случае принятия закона размещение фотографий кандидатов будет проводиться после получения согласия кандидатов.

Также законопроектом предлагается вести необходимость указывать внутригородскую территорию, внутригородской район постоянной регистрации кандидата.

«Москва является крупнейшим городом в России, где проживает почти 10% населения страны. И внутри этого города есть районы населением до 250 тыс. человек, проживающих на определенной компактной территории, в районах и поселениях. Всего районов и поселений в Москве 146. И в каждом из них есть свои проблемы, которые характерны исключительно для данного района, проблемы, которые должны помогать решать муниципальные депутаты», — приводит аргументы депутат.

По его мнению, указание внутригородского района постоянной регистрации кандидата особенно важно ввиду того, что избиратели на муниципальных выборах гораздо охотнее отдадут свой голос за своих соседей, нежели за тех, кто привязан к территории лишь работой на территории муниципального округа.

Действующим законодательством вопрос указания внутригородского района города Москвы в избирательном бюллетене указан расплывчато, потребовались несколько определений Судебной коллегии Верховного суда России для установления истины, отметил парламентарий.

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