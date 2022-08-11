Кызыл, , 13:50 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки выявили 51 новый случай заражения коронавирусом, что на восемь случаев больше, чем днём ранее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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В числе заболевших 18 детей. Новые носители зарегистрированы в восьми муниципальных образованиях. Наибольший прирост зафиксирован в городах Кызыл и Ак-Довурак. Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 13 354.

«По данным Комиссии по установлению причин смертности с 1 января 2022г. от COVID-19 умерли 48 человек. На лечении находится 531 человек, в том числе на стационарном — 97. В тяжелом состоянии 3 человека», — отметили в ведомстве.