Рига, , 13:50 — REGNUM У политического заявления парламента Латвии 11 августа нынешнего года о признании России «государством, поддерживающим терроризм», будут тяжелые последствия, которые самым кардинальным образом скажутся на двусторонних отношениях. Об этом 11 августа сообщил латвийский портал bb. lv.

Латвия — Россия © ИА REGNUM

В своём материале издание перечислило варианты таких последствий, отметив, что и до заявления уровень отношений Латвии и РФ был «катастрофическим».

Первый вариант, как отмечается в публикации, может стать разрыв дипломатических отношений.

«Едва ли Москва на это пойдет, понимая, что это лишит ее возможности защищать права и интересы тех же российских соотечественников. Не стоит забывать, что наши две страны связаны и тысячами родственных уз», — говорится в материале.

При этом второму вариантом последствий такого решения, как считают авторы статьи, может стать отказ как Москвы, так и Риги от соблюдения остатков договорно-правовой базы.

«Последствия этого будут еще более печальными, нежели разрыв дипотношений. Особенно, если одна из сторон выйдет, например, из соглашения, касающегося тех же военных пенсионеров и членов их семей», — поясняется в публикации.

Также указывается, что третий, последний вариант предусматривает, что Россия ограничится жестким ответным заявлением, понимая, что решение латвийского парламента имеет скорее декларативный характер и продиктовано, главным образом, предвыборной ситуацией.

В то же время, издание считает, что ответ восточной соседки все равно неизбежен, а какой будет степень его серьезности и будущих последствий — теперь целиком и полностью зависит от воли Москвы.

Как предавало ИА REGNUM, ранее портал bb. lv сообщил, что заявление парламента Латвии 11 августа 2022 года о признании России государством, «поддерживающим терроризм», стало первым подобного рода среди главных законодательных органов стран-членов НАТО и Евросоюза.