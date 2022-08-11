Москва, 11 августа, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Заслуженный художник России Наталья Нестерова умерла на 79-м году жизни. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Российской академии художеств (РАХ).

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Сообщается, что 10 августа после продолжительной болезни Нестерова скончалась в зарубежной клинике, где проходила лечение.

Нестерова была заслуженным художником России, лауреатом Государственной премии РФ и академиком РАХ.

Её персональные выставки проходили в Государственной Третьяковской галерее, Центральном доме художника (ЦДХ) и других российских галереях, а также в галереях и музеях Азербайджана, США, Канады.