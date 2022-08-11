Санкт-Петербург, 11 августа, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Сожитель порноактрисы Анастасии Гришман (настоящая фамилия Хамловская) рассказал следствию, как убивал ее. Мужчине предъявили обвинение, сообщили 11 августа в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу, передает корреспондент ИА REGNUM.

t. me/gsuskrf_spb Подозреваемый рассказывает, как убивал порноактрису.

Напомним, тело 26-летней женщины было найдено в ванной комнате съемной квартиры на Южном шоссе 10 августа, после того как в полицию обратилась ее знакомая, которая неделю не могла дозвониться до подруги. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, предположительно погибшая была убита 2−3 августа. Причина смерти устанавливается, однако на шее женщины судмедэксперты насчитали 11 ножевых ранений.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Под подозрение попал 24-летний сожитель убитой Дмитрий. Мужчину задержали 10 августа, после чего он дал признательные показания. По словам задержанного, они лежали на кровати в спальне. В какой-то момент он достал нож и ударил им несколько раз в шею возлюбленной.

«Ему предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ГСУ.