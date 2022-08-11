Тюмень, 11 августа, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировали 243 выздоровевших и 25 госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает 11 августа региональный оперативный штаб.

Mos.ru Борьба с коронавирусом

За сутки на 11 августа коронавирус выявили у 351 тюменцев. Это на 12 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 11 августа коронавирус выявили у 196 090 человек, выздоровели 189 825 пациентов, скончались 4340 (ни одного человека за сутки).