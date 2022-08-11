В Волгограде три подростка отравились семенами дурмана
Волгоград, 11 августа, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Трёх подростков госпитализировали в одну из больниц Волгограда после отравления семенами дурмана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 августа в пресс-службе регионального УМВД.
Минобороны. рф
Капельница
Молодых людей в возрасте 14, 15 и 18 лет доставили в медучреждение 9 августа от дома на улице Андреева в Тракторозаводском районе. Медики диагностировали у них признаки сильной интоксикации. По предварительным данным, юноши отравились семенами дурмана.
В полиции начали проверку.