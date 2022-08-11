Волгоград, 11 августа, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Трёх подростков госпитализировали в одну из больниц Волгограда после отравления семенами дурмана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Минобороны. рф Капельница

Молодых людей в возрасте 14, 15 и 18 лет доставили в медучреждение 9 августа от дома на улице Андреева в Тракторозаводском районе. Медики диагностировали у них признаки сильной интоксикации. По предварительным данным, юноши отравились семенами дурмана.

В полиции начали проверку.