Сеул, , 13:50 — REGNUM В Южной Корее разработают робота для борьбы с терроризмом и разведывательный беспилотник. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующее соглашение было подписано между представителями Управления и двух южнокорейских компаний.

Известно, что проект по созданию робота оценивается в 4,6 млрд вон (~$3,5 млн), а проект по созданию беспилотника — в 4,3 млрд вон (~$3,3 млн).

Робот будет предназначен для раннего выявления угроз противника, своевременного реагирования на них и минимизации человеческих жертв при проведении контртеррористических операций, а беспилотник — для поддержки многоплановых операций тактических подразделений в различных миссиях по обеспечению безопасности.

Испытания систем планируется начать во второй половине 2024 года.